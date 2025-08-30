Más Información

La bancada del en el Senado y su dirigente nacional, acordaron que los legisladores asistirán a la sesión de toma de protesta de los 881 ministros, magistrados y jueces que se realizará el próximo 1 de septiembre.

En rueda de prensa en el marco de la reunión plenaria de la bancada del PAN, Jorge Romero, confirmó la asistencia de los senadores con la idea de expresarse durante la sesión.

Acompañado de 15 senadores, aclaró que “no vamos a llegar a aplaudir este proceso” porque es Poder Judicial que no llega con legitimidad.

“Tenemos fe en el nuevo Poder Judicial” y esperamos que sus resoluciones en la ley espía y la ley censura les permita ganar legitimidad.

Dijo que es profundamente importante lo que pasará el lunes en el Senado y estamos y convencidos de que se ocupa su presencia, la exige.

“El lunes lo que queremos es expresarnos”, apuntó.

