El senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, llamó narco políticos a los legisladores de Morena, durante la sesión del Congreso General y la recepción del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia, ni que asesine a los opositores, porque no les tenemos miedo y no les tengo miedo, aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón, bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país”, dijo Moreno en tribuna.

Dichos reclamos hicieron que los diputados y senadores oficialistas le gritarán: “Fuera fuera” y "Alito, culero, te vas al desafuero"; incluso, la diputada Margarita García se puso atrás de “Alito” con una pancarta en la que se mostraba la fotografía de Claudia Sheinbaum y la leyenda "felicidades, Presidenta".

Lee también En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega a Diputados informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso de la funcionaria

Alito Moreno arremete contra morenistas durante la sesión de entrega del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum (1/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

El senador priista criticó la reforma al Poder Judicial y la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que hoy tomaron protesta, y afirmó que se trata de una estrategia para perseguir a la oposición.

“Este primero de septiembre es un día negro obscuro para México y para la República. México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena, una reforma fraudulenta, perniciosa que permitió al partido en el poder elegir a conveniencia a ministros, a jueces, a magistradas para así duplicar la persecución política”, expresó.

Y adelantó que su partido votará en el Congreso en contra de la reforma electoral que propondrá el Ejecutivo.

Lee también Gobernadores de todas las bancadas, la reaparición de Andy López y desde casa; en fotos, el primer informe de gobierno de Sheinbaum

“Ahora se avecina esa locura de reforma electoral, con la que Morena quiere destruir la pluralidad, anular la competencia política y quedarse con el control absoluto del país, lo que buscan es claro, instalar una dictadura desde las urnas, donde solo ellos ganen, solo ellos manden y nadie les cuestione”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro