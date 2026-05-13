Huajuapan. -Al menos dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego en pleno tianguis de Huajuapan de León, entre las víctimas hay un menor de 8 años de edad.

Los hechos ocurrieron este miércoles a mediodía frente a un puesto de ropa, en la colonia Aviación, durante el tianguis que se instala en los días miércoles, en dónde un hombre desconocido disparó contra al menos tres personas.

La Dirección de Seguridad Pública de Huajuapan, confirmó que, tras los hechos violentos, una de las víctimas es un menor de 8 años y un hombre de 35 años, originario de Tlaxiaco. Los heridos fueron auxiliados y trasladados a diferentes centros de salud.

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En el lugar, elementos de la policía municipal desplegaron un operativo para la localización de los responsables, de manera coordinada con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno “para fortalecer las acciones de búsqueda e investigación”, señalaron las autoridades.

Vecinos y familias que se encontraban en el tianguis señalaron que no es la primera vez que ocurre este acto de violencia en este lugar, “es la segunda vez que ocurre con las mismas personas”, indicaron los vecinos del lugar.

Más tarde, fueron detenidos tres hombres como presuntos responsables de los hechos de violencia registrados la mañana de este miércoles en el tianguis en la colonia Aviación.

“Se mantiene un operativo a través de cámaras del C2, donde han ubicado a tres personas involucradas en el ataque armado, donde resultaron lesionadas dos personas en la colonia Aviación en Huajuapan”, informaron las autoridades.

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