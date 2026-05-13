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Habitantes de seis municipios de se manifestaron en contra del llamado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, que impulsan los gobiernos federal y estatal para la construcción de una mega-recicladora de basura.

Aglutinados en el Movimiento de San José Chiapa en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de la Cuenca Libres-Oriental, rechazaron el proyecto que se pretende construir e instalar en el pueblo originario de San José Chiapa en una superficie de 40 mil hectáreas.

Con el apoyo también de pobladores del municipio de , perteneciente al estado de Tlaxcala, los pueblos campesinos denunciaron que el proyecto significa continuar la transformación de su territorio en un cluster o parque industrial sin su consentimiento y sin ningún beneficio para las comunidades.

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“Desde hace años nuestra región de la Cuenca Libres-Oriental padece graves problemas ambientales generados por las industrias instaladas en nuestra región, como la empresa porcina 'Grupo Carroll México', la agroindustria 'Driscoll', la cervecera 'Heineken' y la automotriz 'Audi', perteneciente a la alemana 'Volkswagen'”, recordaron.

En una carta abierta, expusieron su rechazo a la mega-recicladora e incineradora de basura o de residuos sólidos, debido a que el gobierno de Claudia Sheinbaum -dijeron- ha sido totalmente opaco y falto de transparencia en cuanto al volumen de toneladas que quieren depositar diariamente; así como por el ocultamiento sistemático de la información relativa al tipo o clasificación de residuos.

“Nunca nos han tomado en cuenta. Nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo o no en volvernos un mega-basurero estatal o interestatal”, lamentaron.

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Y expusieron que el gobierno del morenista Alejandro Armenta ha desatado una campaña de control mediático en el estado de Puebla a partir de la visita de Claudia Sheinbaum el pasado sábado 11 de abril, cuando —dijeron— por “milagro” se acordó de San José Chiapa y fue a anunciar la entrega de en la entidad y la región.

Además, alertaron de una campaña de criminalización contra quienes defienden su territorio, acusándolos de “delincuentes” e incluso, como represalia, despidieron a la ciudadana de San José Chiapa, Julisa Contreras Zúñiga, de su trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla.

Expusieron que rechazan el proyecto porque, además de la mega-recicladora o mega-basurero, se plantea una incineradora de basura, lo cual es un grave y sumamente nocivo problema para la salud de la población y el medio ambiente, como se detallará adelante.

dmrr/cr

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