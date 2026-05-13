Habitantes de seis municipios de Puebla se manifestaron en contra del llamado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”, que impulsan los gobiernos federal y estatal para la construcción de una mega-recicladora de basura.

Aglutinados en el Movimiento de San José Chiapa en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de la Cuenca Libres-Oriental, rechazaron el proyecto que se pretende construir e instalar en el pueblo originario de San José Chiapa en una superficie de 40 mil hectáreas.

Con el apoyo también de pobladores del municipio de Cuapiaxtla, perteneciente al estado de Tlaxcala, los pueblos campesinos denunciaron que el proyecto significa continuar la transformación de su territorio en un cluster o parque industrial sin su consentimiento y sin ningún beneficio para las comunidades.

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“Desde hace años nuestra región de la Cuenca Libres-Oriental padece graves problemas ambientales generados por las industrias instaladas en nuestra región, como la empresa porcina 'Grupo Carroll México', la agroindustria 'Driscoll', la cervecera 'Heineken' y la automotriz 'Audi', perteneciente a la alemana 'Volkswagen'”, recordaron.

En una carta abierta, expusieron su rechazo a la mega-recicladora e incineradora de basura o de residuos sólidos, debido a que el gobierno de Claudia Sheinbaum -dijeron- ha sido totalmente opaco y falto de transparencia en cuanto al volumen de toneladas que quieren depositar diariamente; así como por el ocultamiento sistemático de la información relativa al tipo o clasificación de residuos.

“Nunca nos han tomado en cuenta. Nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo o no en volvernos un mega-basurero estatal o interestatal”, lamentaron.

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Y expusieron que el gobierno del morenista Alejandro Armenta ha desatado una campaña de control mediático en el estado de Puebla a partir de la visita de Claudia Sheinbaum el pasado sábado 11 de abril, cuando —dijeron— por “milagro” se acordó de San José Chiapa y fue a anunciar la entrega de 240 viviendas del “Bienestar” en la entidad y la región.

Además, alertaron de una campaña de criminalización contra quienes defienden su territorio, acusándolos de “delincuentes” e incluso, como represalia, despidieron a la ciudadana de San José Chiapa, Julisa Contreras Zúñiga, de su trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla.

Expusieron que rechazan el proyecto porque, además de la mega-recicladora o mega-basurero, se plantea una incineradora de basura, lo cual es un grave y sumamente nocivo problema para la salud de la población y el medio ambiente, como se detallará adelante.

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