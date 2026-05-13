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José Luis Jiménez, alias, presunto jefe de sicarios del Cártel Independiente de Colima o “Los Mezcales”, fue arrestado este miércoles por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad de Colima.

La captura es uno de los resultados de la llamada operación "Goya", que persigue mediante trabajos de inteligencia y labores de campo en la entidad.

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Tras ubicar y detener al presunto delincuente se corroboró su identidad y se le notificó sobre el mandato judicial existente en su contra por el delito de homicidio; después fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Colima.

El detenido estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en Colima, según la autoridad estatal.

Desde hace un lustro “Los Mezcales”, que funcionaba como brazo armado del en la capital colimense, rompió con ese grupo delictivo y desde entonces la violencia en la entidad se ha recrudecido de tal forma que desde entonces Colima ocupa los primeros sitios a nivel nacional en número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

dmrr/cr

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