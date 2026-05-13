Más Información
Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?
FGR descarta que investigación del caso Cuén esté ligado a acusación de EU contra Rocha; afirma que continúa indagatoria
Anticorrupción inhabilita a exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar por corrupción; impone multa de hasta 250 mil pesos
Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende
José Luis Jiménez, alias “Billyboy”, presunto jefe de sicarios del Cártel Independiente de Colima o “Los Mezcales”, fue arrestado este miércoles por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad de Colima.
La captura es uno de los resultados de la llamada operación "Goya", que persigue objetivos prioritarios mediante trabajos de inteligencia y labores de campo en la entidad.
Lee también Suman cuatro inmuebles atacados e incendiados en El Palmito en Culiacán; violencia se recrudece en menos de 24 horas
Tras ubicar y detener al presunto delincuente se corroboró su identidad y se le notificó sobre el mandato judicial existente en su contra por el delito de homicidio; después fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Colima.
El detenido estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en Colima, según la autoridad estatal.
Desde hace un lustro “Los Mezcales”, que funcionaba como brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la capital colimense, rompió con ese grupo delictivo y desde entonces la violencia en la entidad se ha recrudecido de tal forma que desde entonces Colima ocupa los primeros sitios a nivel nacional en número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Incendio en pensión de Fiscalía de Sinaloa; niegan daño a vehículo ligado al caso Héctor Melesio Cuén
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]