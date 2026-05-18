La jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó este domingo en el Foro Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés) celebrado en Bakú, Azerbaiyán, donde posicionó a la capital mexicana como una de las principales voces del municipalismo internacional y del urbanismo feminista.

Asimismo, llamó a construir ciudades más justas, cuidadoras, incluyentes y comprometidas con la paz, el derecho a la vivienda y la igualdad sustantiva.

Durante la inauguración conjunta de las Asambleas del WUF13, la mandataria capitalina destacó que este encuentro representa “el foro más importante del multilateralismo urbano global”, y defendió la necesidad de fortalecer una agenda internacional impulsada desde las ciudades para enfrentar los grandes desafíos contemporáneos.

En su mensaje, la jefa de Gobierno articuló una visión política que vinculó la crisis climática, el acceso a la vivienda, las desigualdades sociales y la exclusión urbana como fenómenos interconectados que requieren soluciones estructurales.

De igual forma, convocó a construir “ciudades cuidadoras”, capaces de proteger a las mujeres, las infancias y a quienes históricamente han padecido exclusión y marginación, además de impulsar territorios de paz frente a los conflictos y desigualdades que atraviesa el mundo.

“Construyamos ciudades refugio donde nunca más el color de la piel, el origen o el acento sean pretextos para excluir a los más débiles”, expresó.

Sostuvo que los gobiernos locales tienen “la obligación moral e histórica de levantar un movimiento municipalista contra la guerra”, y llamó a consolidar una nueva gobernanza internacional, donde la voz de las ciudades se escuche “alto y en todas partes”.

Más tarde, durante la sesión de clausura de la Asamblea de Mujeres: Creación conjunta de estrategias transformadoras de género para una vivienda adecuada para todas las mujeres y niñas, Brugada presentó la visión de urbanismo feminista que impulsa la Ciudad de México, centrada en los cuidados, la seguridad y el derecho de las mujeres. “El futuro urbano del mundo no puede construirse sin las mujeres”.