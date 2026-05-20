Juchitepec, Mex.-La banda irlandesa U2 visitó el municipio de Juchitepec, ubicado en la región de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, para grabar escenas para el videoclip de su nuevo sencillo “Street of Dreams”.

Este tema forma parte del material que integrará su próximo álbum de estudio, cuya fecha de lanzamiento se prevé para finales de 2026.

El diputado local por Morena, Valentín Martínez Castillo, representante del distrito 28 que abarca Juchitepec, compartió en sus redes sociales imágenes del rodaje.

El diputado local por Morena, Valentín Martínez Castillo compartió en sus redes sociales imágenes de la grabación. Foto: Especial.

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“De Juchitepec para el mundo. La legendaria banda U2 ha realizado grabaciones para lo que será su próximo video musical, utilizando como escenario los panoramas naturales de Juchitepec, paisajes hermosos de La Región de los Volcanes que trascienden fronteras”.

La filmación en territorio mexiquense se suma a las visitas que han efectuado en los últimos días Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, al Centro Histórico de la Ciudad de México y al Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el primer cuadro de la capital del país interpretaron el tema sobre la superficie de un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol.

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Las escenas captadas en Juchitepec y en el centro histórico de la CDMX resaltan los contrastes entre entornos urbanos y naturales. Foto: Especial.

La presencia de la banda generó gran expectación entre residentes y fans, quienes se congregaron en el lugar.

Las escenas captadas en Juchitepec resaltan los contrastes entre entornos urbanos y naturales, en las que también se utilizó el camión que estuvo en las otras locaciones de la Ciudad de México y de la entidad mexiquense.

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