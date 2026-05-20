Valle de Chalco, Méx.-Durante la lluvia que se registró la tarde de ayer un rayo cayó sobre el cárcamo de la colonia Concepción, lo que afectó su funcionamiento y eso provocó la inundación en esa zona del municipio porque el agua acumulada no pudo ser desalojada en ese momento, informó el gobierno municipal.

“El rayo que cayó tronó las cuchillas del cárcamo que bombea el agua, por esa razón nos encharcamos en la colonia Concepción porque nunca habíamos tenido encharcamientos en la colonia Concepción, que es el centro de Valle de Chalco”, dijo Juan Ernesto Redondo, director de Protección Civil de Valle de Chalco.

Luego de lo que ocurrió las autoridades municipales notificaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acudió personal a reparar la falla en el cárcamo, lo que permitió ponerlo en operación y se desalojó el líquido concentrado en esa área del territorio vallechalquense.

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Personal del ayuntamiento y del gobierno estatal participaron en las labores de desinfección y limpieza en las zonas afectadas. Foto: Especial.

Los carriles laterales y centrales de la autopista México-Puebla, a lo largo de 500 a 600 metros se anegaron de agua y en algunos puntos el nivel alcanzó el metro y medio de altura, por lo que los vehículos que circulaban por la carretera de peaje quedaron varados varías horas.

Los usuarios del Trolebús Santa Martha-Chalco también sufrieron los estragos del temporal porque al estar inundado ese tramo del camino de cuota no podían salir de la estación Cuauhtémoc y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de Bomberos de Valle de Chalco usaron sus vehículos para sacarlos de la zona afectada.

Personal del ayuntamiento y del gobierno estatal participaron este miércoles en las labores de desinfección y limpieza en las zonas afectadas, como la autopista México Puebla, así como en las colonias Concepción y Darío Martínez Primera Sección.

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Caída de rayo provoca inundaciones en el Valle de Chalco. Foto: Especial.

Por la tormenta que estuvo combinada de lluvia y granizo 12 viviendas resultaron afectadas, dieron a conocer las autoridades locales.

El mismo hielo fue el que tapó las alcantarillas, lo que evitaba que el líquido pluvial se fuera al sistema de drenaje. Al sitio arribaron camiones váctor para desazolvar las coladeras, además de bomberos quienes retiraron la basura que se encontraba en la vía pública.

El canal Acapol, uno de los afluentes que cruzan por el municipio, se encuentra al 50% de su capacidad, lo que por ahora no preocupa a los vecinos que están asentados cerca de él. El organismo local de agua lo monitorea de manera permanente para evitar algún riesgo a la población, comentó el titular de Protección Civil.

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