La alcaldesa Lourdes Paz le pidió paciencia a las y los vecinos de Iztacalco para enfrentar el tema de los baches y las inundaciones.

Durante su comparecencia ante comisiones unidades del Congreso de la Ciudad de México, explicó que el drenaje de Iztacalco ya es muy viejo, por lo que se afecta la carpeta asfáltica y se generan inundaciones, pues no hay un desfogue adecuado.

Precisó que poco a poco trabajarán para cambiarlo, lo que evitaría socavones e inundaciones. Añadió que este año se invertirán 30 millones de pesos para atender 15 puntos críticos a inundaciones.

"Poco a poco vamos transformando Iztacalco. Hay trabajo pendiente por hacer, pero ustedes lo ven: somos un gobierno que está en las calles", mencionó la edil morenista. Foto: Especial

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“En qué les pido paciencia, en el drenaje, tenemos una red ya muy antigua que pasa de los 50 años. Cuando tenemos un socavón vamos, abrimos y oh sorpresa, no hay drenaje: el tubo ya no existe y evidentemente se va haciendo un socavón, ahí es a donde le decimos a los vecinos ‘aguántame’”, mencionó.

Y añadió: “Las lluvias del año pasado nos permitieron identificar los puntos críticos donde los encharcamientos, si aumentan los niveles, posiblemente se vuelva una inundación, vamos en orden de prioridad y empezaríamos por Pantitlán, las privadas Agrícola Oriental, Campamento 2 de Octubre, Agrícola Oriental, Granjas México. Las inundaciones del año pasado fueron, en su mayoría, porque se saturó a la red”.

La edil morenista recalcó que las intervenciones en el drenaje se tienen que ir programando porque son muy caras, “pues yo ahorita lo que vi son puntos críticos, hay que garantizar que halla fluidez del agua, pero también vamos cambiando completamente e integralmente drenaje, tomas domiciliarias y alcantarillas en toda la alcaldía”.

Sobre el tema de seguridad, Lourdes Paz indicó que se mantienen altos los robos a transeúnte porque hay mucho despojo de celulares en el Estadio GNP. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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En este sentido, cuestionada sobre la limpieza de tiraderos clandestinos, comentó que pasaron de 70 a 29. También le pidió a las y los vecinos tirar su basura en los camiones recolectores de la alcaldía, pues han detectado camionetas blancas y rojas que pasan en las noches por los desechos, que muchas veces terminan en las calles.

Sobre el tema de seguridad, indicó que se mantienen altos los robos a transeúnte porque hay mucho despojo de celulares en el Estadio GNP. También comentó que se realizan perifoneos de seguridad, y que la presencia de uniformados ha aumentado.

Lourdes Paz presumió que tienen tres policías violetas y que 16 uniformadas más se han capacitado para combatir los delitos de género.

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“Poco a poco vamos transformando Iztacalco. Hay trabajo pendiente por hacer, pero ustedes lo ven: somos un gobierno que está en las calles, somos un gobierno que escucha, que está trabajando, y vamos a seguir interviniendo nuestras colonias con el apoyo de la ciudadanía”, puntualizó.

vr/cr