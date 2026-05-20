La Alcaldía Cuauhtémoc, a través del personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, implementó la Brigada Tormenta para desazolvar las inmediaciones del mercado de San Joaquín, así como el interior los 36 ubicados en Tepito y Lagunilla.

En un comunicado, informó que ante la temporada de lluvias también hubo intervenciones sobre la calle Brasil, entre Eje 2 Norte y República de Ecuador.

Además, acotó que alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega supervisó personalmente los trabajos en Peralvillo, particularmente en las calles Ernesto Elorduy, Schubert y Liszt, donde se desplegaron cuadrillas de varilleros y un camión Vactor para mejorar el flujo del drenaje y reducir riesgos de encharcamientos.

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De igual manera, la mandataria se trasladó a la calle Colima 179, en colonia Roma Norte, donde personal de Protección Civil retiró una rama que cayó sobre la pérgola de un establecimiento, sin que se registraran personas lesionadas.

Añadió que estas estas acciones forman parte de una estrategia permanente de prevención y atención inmediata, como es el caso de la Operación Vactor, donde se levantaron triques y podaron árboles que representaban un riesgo para la población.

En ese sentido, la entidad recordó que está a disposición la línea telefónica de Base Diana 55 23 30 10 16, la cual permanece disponible las 24 horas para recibir reportes de emergencias.

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