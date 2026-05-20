La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que este martes el volumen de las lluvias registradas en toda la Ciudad fue de más de 13.6 millones de metros cúbicos.

¿Dónde se presentaron mayores presipitaciones?

La dependencia capitalina detalló que el nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas Villa Carmela con 24.5 mm, en Lerma Estado de México; Planta Cerro de la Estrella con 23.25 mm, Rebombeo la Quebradora con 21.75 mm, Lumbrera 5 Sem Pro. con 16 mm, y Ejército de Oriente con 15.75 mm, todas ellas en Iztapalapa; Puente Colgante con 21.25 mm, en Coyotepec Estado de México;, La Caldera con 16 mm, en Los Reyes Estado de México; y Alta Tensión Ajusco con 15.25mm, en Tlalpan.

La Segiagua realizó el despliegue de 105 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 30 equipos de maquinaria entre vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, equipos Hércules y pickup/sedán.

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Las brigadas de la Segiagua atendieron el 100% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac.

Encharcamientos

Para la atención de los encharcamientos registrados en la Calzada Ermita Iztapalapa esquina con Av. Las Torres, así como en Calle 8 sur esquina San Lorenzo, y Av Tlahuac a la altura del metro Lomas Estrella en la alcaldía Iztapalapa, fueron desplegados equipos hidroneumáticos para mejorar el funcionamiento de la red hidráulica.

En el bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier, esquina San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, se movilizó equipo de bombeo de emergencia para acelerar la disminución del nivel del encharcamiento.

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Los encharcamientos ocasionados por obstrucciones con basura en Filomeno Mata y Guelatao, así como Felipe Ángeles esquina Plan de Ayala, en la colonia Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, fueron atendidos por personal de brigada y equipos hidroneumáticos.

Con la finalidad de prevenir este tipo de afectaciones la Secretaría del Agua reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura y otros residuos en la vía pública y coladeras.

Se registró la afectación a nivel de patio y garage en un domicilio ubicado en la colonia Presidentes Ejidales, en Iztapalapa. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizó labores de lavado.

En tanto, los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.

LL