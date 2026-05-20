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El director general del Metro, , supervisó los trabajos de rehabilitación en la , los cuales se realizan las 24 horas del día para tenerlos listos antes de la inauguración del Mundial.

En , que es estratégica para la conectividad con el Tren Ligero, Rubalcava Suárez verificó la última etapa de las labores de renovación en piso, cubiertas de muros y techumbres, con un nuevo diseño de iluminación.

En tanto, en estaciones intermedias se avanza en la renovación de pisos en andén central de arribo de los trenes y rehabilitación de escaleras fijas y plafones de cubierta de techumbres.

Así lucen las obras en la Línea 2 del Metro. Fotos: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.
Así lucen las obras en la Línea 2 del Metro. Fotos: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

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Los trabajos en el tramo de superficie de la Línea 2 se concentran principalmente en accesos a las estaciones. En los puentes que cruzan la calzada San Antonio Abad, la cristalería de cubierta quedó completamente renovada.

Estas obras serán perdurables más allá del Mundial, reiteró Rubalcava Suárez mientras recorría distintos frentes de trabajo.

La Línea 2 es la más concurrida de la red, con una afluencia diaria promedio de un millón de usuarios, considerando los transbordos con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12.

La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970, desde entonces no había sido intervenida arquitectónicamente con obras de gran calado. Foto: especial
La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970, desde entonces no había sido intervenida arquitectónicamente con obras de gran calado. Foto: especial

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La Línea 2 del Metro fue inaugurada en 1970, desde entonces no había sido intervenida arquitectónicamente con obras de gran calado para remodelar la fisonomía de sus estaciones.

Su trazo enlaza el sur y norte de la capital y atraviesa la zona nodal de comercio capitalino, en el Centro Histórico.

vr/cr

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