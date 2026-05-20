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Luego de mantener por más de ocho horas un y Canal del Norte, el conjunto de para entablar una mesa de diálogo con autoridades.

Desde las 5:30 de la mañana de este miércoles, quedó entre dichas avenidas por un cerco policial, tráileres, manifestantes y tractores. Lo cual también ocasionó una suspensión parcial de la Línea 7 del Metrobús.

A pesar del enfrentamiento entre elementos de la y los agricultores, los manifestantes avanzaron hacia una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

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La intención original de los agricultores era llegar a un encuentro en el Ángel de la Independencia con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), pero la policía les impidió el paso.

Por ahora, el metrobús de la Ciudad de México informó que se restableció su servicio en la línea siete que corre sobre Paseo de la Reforma, pero presenta retrasos considerables.

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JACL/cr

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