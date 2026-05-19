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A cinco días del plantón que mantuvieron integrantes del en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), las manifestantes fueron encauzadas hacia la zona de banqueta, para, dio a conocer la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG).

Las que mantenían un bloqueo sobre avenida Niños Héroes y Dr. Río de la Loza, exigían relacionadas con presuntos casos de violencia familiar.

En una tarjeta informativa, la dependencia afirmó que personal de la dependencia mantuvo diálogo permanente con las manifestantes y ofreció diversas mesas de trabajo para atender sus demandas durante los días que duró el bloqueo.

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Asimismo, precisó que, como parte de las acciones de atención, se propuso que las integrantes del colectivo fueran atendidas por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, y posteriormente recibirán atención por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; sin embargo, señaló la dependencia, dichas propuestas fueron rechazadas.

Además, indicó que las manifestantes se negaron a recibir atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) y del Instituto de Vivienda (INVI).

“Debido a que el bloqueo permaneció durante varios días afectando una de las principales vialidades de la ciudad, las manifestantes fueron encauzadas hacia la zona de banqueta, a fin de recuperar la circulación y garantizar el libre tránsito de la ciudadanía, luego de los reiterados ofrecimientos de diálogo y atención institucional”, se lee en la tarjeta informativa.

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JACL/cr

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