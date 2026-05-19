A cinco días del plantón que mantuvieron integrantes del Colectivo Génesis en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), las manifestantes fueron encauzadas hacia la zona de banqueta, para recuperar la circulación en la zona, dio a conocer la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG).

Las manifestantes que mantenían un bloqueo sobre avenida Niños Héroes y Dr. Río de la Loza, exigían avances en carpetas de investigación relacionadas con presuntos casos de violencia familiar.

En una tarjeta informativa, la dependencia afirmó que personal de la dependencia mantuvo diálogo permanente con las manifestantes y ofreció diversas mesas de trabajo para atender sus demandas durante los días que duró el bloqueo.

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Asimismo, precisó que, como parte de las acciones de atención, se propuso que las integrantes del colectivo fueran atendidas por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, y posteriormente recibirán atención por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; sin embargo, señaló la dependencia, dichas propuestas fueron rechazadas.

Además, indicó que las manifestantes se negaron a recibir atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) y del Instituto de Vivienda (INVI).

“Debido a que el bloqueo permaneció durante varios días afectando una de las principales vialidades de la ciudad, las manifestantes fueron encauzadas hacia la zona de banqueta, a fin de recuperar la circulación y garantizar el libre tránsito de la ciudadanía, luego de los reiterados ofrecimientos de diálogo y atención institucional”, se lee en la tarjeta informativa.

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JACL/cr