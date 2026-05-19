Elementos de la Policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a seis personas mediante un cateo en un predio en la alcaldía Iztacalco, donde se aseguraron varias dosis de droga; entre los detenidos se encuentra un presunto integrante del grupo delictivo Los Tanzanios y dos menores de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías llevaron a cabo trabajos de inteligencia e investigación en la colonia Agrícola Oriental, por la presunta venta de droga en la zona.

Como resultado de los trabajos, se identificó un inmueble donde al parecer se almacenaba y realizaba el embalaje de la droga.

En el lugar fueron aseguradas 47 bolsas de posible cocaína. Foto: Especial.

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Luego de que se recabaron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó ante un juez para obtener la orden de cateo para intervenir el lugar.

Personal de la SSC y de la FGJ cumplimentaron la orden en una propiedad de la avenida Sur 20, donde se aseguraron 47 bolsas de posible cocaína, se detuvo a dos hombres de 19 y 42 años de edad y a cuatro mujeres de 13, 17, 18 y 39 años.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de una gente del Ministerio Público para definir su situación jurídica, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo de policial.

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La SSC informó que Los Tanzanios son una célula delictiva generadora de violencia, que se dedica a la extorsión, el narcomenudeo y el robo en Iztacalco.

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