Más Información

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán; fue ingresado al penal de Aguaruto

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán; fue ingresado al penal de Aguaruto

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de fuerte y posible caída de granizo para esta noche en las alcaldías, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 19:10 y las 23:00 horas de este miércoles 20 de mayo.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Lee también

Activan alerta amarilla por lluvia y granizo en 8 alcaldías de CDMX. Foto: Valente Rosas
Activan alerta amarilla por lluvia y granizo en 8 alcaldías de CDMX. Foto: Valente Rosas

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Mantente informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; visita también el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]