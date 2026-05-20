La alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha el programa “Textiles con Futuro ÁO”, el cual tiene la finalidad de reunir, rehusar y reciclar ropa, para así evitar la contaminación y promover las prácticas sustentables en la demarcación.

Esta iniciativa forma parte de la convocatoria nacional “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para buscar la gestión circular de residuos plásticos y textiles, así como fortalecer la participación ambiental de cara al mundial de este año.

En un comunicado, la alcaldía informó que de la mano de la start up Re.colecto Mx se instalaron cuatro contenedores para el acopio de textiles limpios y secos, ya que la meta de recaudar 3 toneladas de residuos en 3 meses del 15 de mayo al 15 de agosto.

La alcaldía informó que se instalaron diversos puntos de acopio, entre ellos la Parroquia de San Jacinto. Foto: Especial

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Informó que con este modelo piloto, los vecinos podrán donar ropa, sábanas, cortinas, toallas, entre otros, los cuales serán clasificados para su reúso, reciclaje o transformación en nuevos productos.

La alcaldía informó que se instalaron diversos puntos de acopio, entre ellos la Parroquia de San Jacinto, pero después este centro será trasladado de manera itinerante a distintas iglesias de la demarcación.

Añadió que también habrá un punto fijo de acopio en el Clúster Universitario de Alto Nivel del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

La iniciativa forma parte de la convocatoria nacional “Gol por el Ambiente”, impulsada por PROFEPA. Foto: Especial

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Los demás centros de acumulación textil estarán en el edificio principal de la Alcaldía Álvaro Obregón y sobre el acceso principal de la misma por la calle Canarios.

Recordó que este programa se suma a otras acciones impulsadas por el alcalde Javier López Casarín para consolidar a Álvaro Obregón como una demarcación preocupada por el medio ambiente, entre ellas la recuperación de barrancas y áreas verdes.

En ese sentido, señaló la reciente Certificación de su Huella de Carbono bajo la norma ISO 14064-1:2018, la cual permite medir, gestionar y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades de una organización.

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