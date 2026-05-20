El gobierno de Italia calificó de "inaceptables" las imágenes difundidas por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, en las que se burla de activistas de la Flotilla Global Sumud maniatados en el suelo, y anunció la convocatoria del embajador israelí en Roma.

"Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este tratamiento lesivo de la dignidad de la persona", señaló el Ejecutivo italiano en un comunicado.

El gobierno confirmó además que está actuando "de inmediato y al más alto nivel institucional" para obtener "la liberación inmediata de los ciudadanos italianos involucrados".

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"¡Bienvenidos a Israel!"

Ben Gvir publicó un vídeo de su visita al puerto de Ashdod (sur) donde permanecen retenidos los activistas, en el que se observa a decenas de ellos hacinados bajo el sol.

"¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

"Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes.

🇮🇱 | El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, generó repudio tras difundir un video burlándose de unos 430 activistas de la flotilla humanitaria a Gaza. Las imágenes muestran a los detenidos hacinados, maniatados y forzados a escuchar el himno bajo el sol. pic.twitter.com/WkPVUwmJvE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 20, 2026

En la declaración conjunta firmada por la primera ministra, Giorgia Meloni, y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se indica: "Italia exige asimismo disculpas por el trato reservado a estos manifestantes y por el total desprecio mostrado hacia las explícitas peticiones del gobierno italiano".

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El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano confirmó que convocará inmediatamente al embajador de Israel para solicitar aclaraciones formales sobre lo sucedido.

Los aproximadamente 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

España condena trato "monstruoso" a activistas y exige disculpas a Israel

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió este miércoles "disculpas" a Israel por el trato "monstruoso, inhumano e indigno" a activistas de la flotilla para Gaza, entre ellos una cuarentena de españoles, que se ve en un video difundido por un ministro israelí.

"He podido ver un vídeo monstruoso, inhumano, indigno, donde miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la policía", afirmó Albares en Berlín, anunciando que convocó a la representante diplomática de Israel en España.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar por lo que considera trato "monstruoso, indigno e inhumano" que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

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