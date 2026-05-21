[Publicidad]
Los equipos de la flotilla que ha sido interceptada por Israel de camino a Gaza han emprendido acciones legales en "múltiples países", incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, Francia y España, por la inacción de sus Estados a la hora de proteger a sus ciudadanos y para pedir la detención internacional de varios funcionarios israelíes.
"Lo que ya estamos haciendo es iniciar procedimientos legales en varios países, incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia", detalló en una rueda de prensa Bader Alnoaimi, quien es parte del equipo legal de la Global Sumud Flotilla.
Alnoaimi aseguró que este mismo jueves se ha celebrado una audiencia en Francia "contra la complicidad y la inacción del Estado francés para proteger a sus ciudadanos que participaban en la flotilla".
Lee también Israel afirma que activistas de Flotilla Global Sumud fueron deportados; no permitirá violación del bloqueo naval a Gaza, dice
Además, desde la flotilla, junto a la fundación Hind Rajab, han identificado a 7 miembros de la fuerza especial naval israelí y funcionarios de prisiones "responsables de crímenes" durante el arresto de los activistas en el mar, "y se han presentado denuncias en los países indicados para exigir órdenes de arresto para estas personas".
"Tenemos equipos legales nacionales que están llevando a cabo acciones legales todos los días, día y noche, en sus países de origen, para garantizar que se rindan cuentas plenamente, no solo por los perpetradores de crímenes sionistas contra el pueblo palestino, sino también contra los gobiernos que brindan la cobertura política, diplomática y económica para este genocidio y para estos crímenes de lesa humanidad", apuntó Alnoaimi.
Un total de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud fueron arrestados por Israel cuando navegaban en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza esta semana y se espera que la mayoría sean deportados desde Israel, que los ha encerrado en la cárcel de Ketziot desde el miércoles.
Lee también Familias de mexicanos en embarcaciones interceptadas por Israel exigen conocer su paradero; embajada israelí asegura que están sanos y salvos
Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 españoles y 74 turcos.
Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.
Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo, para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel, dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.
Lee también Indigna video de activistas de la flotilla maniatados
Flotilla denuncia disparos a barcos en interceptaciones de Israel; EU sanciona a organizadores de la iniciativa humanitaria para Gaza
ss
[Publicidad]
Más información
Economía
Derecho de huelga está protegido a nivel internacional, afirma ONU; lo integra al Convenio 87 de la OIT
Descubre y Compra
Ofertas Amazon México: conoce los descuentos en tendencia de HOY, 21 de mayo
Mundo
Inculpación de EU contra Raúl Castro "roza la violencia", dice el Kremlin; "presión no puede ser justificada"
Nación
Sheinbaum habla sobre desmantelamiento de red político-criminal en Morelos; "no tenemos pactos criminales con nadie", asegura
Sección
Omar Chávez es ingresado al penal de Aguaruto; revelan nuevos detalles
Sección
¡No pagues de más! Equipaje de avión 2026: Qué maletas pasan gratis y cuáles no
Sección
¿Eres médico? Así puedes lograr trabajar legalmente y con permiso en Canadá
Sección
Eva Longoria luce más hermosa que nunca con vestido de lentejuelas y escote en Cannes 2026