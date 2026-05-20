Las familias de las personas mexicanas que viajaron a Gaza para llevar ayuda humanitaria exigieron información de su paradero, luego de que las embarcaciones en las que viajaban fueron interceptadas por autoridades de Israel.

Al acusar el secuestro de las y los integrantes de la Global Sumud Flotilla, activistas denunciaron el secuestro ilegal de civiles en aguas internacionales y pidieron libertad para Paulina del Castillo, Violeta Núñez y Sol González.

Además, la hermana del mexicano Al Muatasem Flores pidió ayuda para organizar una marcha este jueves en Pachuca, de donde es originario: "Seguimos sin tener noticias sobre ellos ni su estado actual de salud".

Lee también Yasmín Esquivel pide garantizar que adultos mayores entiendan procesos judiciales; reclama acceso efectivo a la justicia

Al respecto, la embajada de Israel en México aseguró que "todos los participantes a bordo de la flotilla Global Sumud se encuentran sanos y salvos".

"Las autoridades israelíes han tomado y continúan tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

"La Embajada de Israel en México reitera que toda la operación se llevó a cabo de manera controlada y profesional. El Estado de Israel tiene el pleno derecho de impedir que flotillas provocadoras de simpatizantes de la organización terrorista Hamás ingresen a sus aguas territoriales y lleguen a la Franja de Gaza", dijo.

Lee también IPN coloca primera piedra de campus en Tlaxcala; director destaca expansión y apertura de 30 mil nuevos lugares

Señaló que Israel mantiene un "bloqueo marítimo legítimo y reconocido previamente como legal".

La Embajada de Israel en México reiteró que valora "los profundos lazos" de amistad entre ambos países y subrayó la importancia de "un diálogo público responsable, equilibrado y basado en hechos".

Para esta tarde se tiene previsto una protesta en la embajada de Israel en la Ciudad de México para exigir la protección de las y los connacionales que viajaron a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov