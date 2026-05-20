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Las familias de las personas mexicanas que viajaron a para llevar ayuda humanitaria exigieron información de su paradero, luego de que las embarcaciones en las que viajaban fueron interceptadas por autoridades de Israel.

Al acusar el secuestro de las y los integrantes de la , activistas denunciaron el secuestro ilegal de civiles en aguas internacionales y pidieron libertad para Paulina del Castillo, Violeta Núñez y Sol González.

Además, la hermana del mexicano Al Muatasem Flores pidió ayuda para organizar una marcha este jueves en Pachuca, de donde es originario: "Seguimos sin tener noticias sobre ellos ni su estado actual de salud".

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Al respecto, la embajada de Israel en México aseguró que "todos los participantes a bordo de la flotilla Global Sumud se encuentran sanos y salvos".

"Las autoridades israelíes han tomado y continúan tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

"La Embajada de Israel en México reitera que toda la operación se llevó a cabo de manera controlada y profesional. El Estado de Israel tiene el pleno derecho de impedir que flotillas provocadoras de simpatizantes de la organización terrorista Hamás ingresen a sus aguas territoriales y lleguen a la Franja de Gaza", dijo.

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Señaló que Israel mantiene un " legítimo y reconocido previamente como legal".

La Embajada de Israel en México reiteró que valora "los profundos lazos" de amistad entre ambos países y subrayó la importancia de "un diálogo público responsable, equilibrado y basado en hechos".

Para esta tarde se tiene previsto una protesta en la embajada de Israel en la Ciudad de México para exigir la protección de las y los connacionales que viajaron a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

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aov

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