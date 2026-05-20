A un día de la celebración del Día del Politécnico, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, destacó el avance territorial y la visión social de la institución durante la colocación de la primera piedra de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Tlaxcala (UPIIT).

Acompañado por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, Reyes Sandoval sostuvo que el nuevo campus representa el inicio de un proyecto para dar un espacio definitivo “a los sueños, talento y futuro de miles de jóvenes”.

“El avance que se tiene en el Politécnico es resultado de un proceso de maduración, de diálogo, de trabajo muy cuidadoso, y el avance del día de hoy es resultado de un trabajo con el gobierno federal y con el gobierno estatal”, afirmó.

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El director general del IPN refrendó además el compromiso de ampliar la cobertura educativa y recordó que la institución participa en el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para generar 30 mil nuevos espacios educativos.

Indicó que esa meta se suma a otros casi 30 mil lugares que, aseguró, ya fueron creados dentro del Politécnico desde su llegada a la dirección general en 2020.

La UPIIT opera desde 2022 en instalaciones provisionales y ofrece carreras como Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Biotecnología, Sistemas Automotrices, Transporte e Ingeniería Industrial.

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La primera etapa de las instalaciones propias permitirá ampliar la matrícula a más de mil 900 estudiantes y contempla la construcción de 24 aulas, laboratorios, talleres y áreas de convivencia.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar afirmó que durante más de dos décadas no se construyeron nuevas universidades en la entidad y aseguró que su administración dejará nueve opciones universitarias para jóvenes tlaxcaltecas.

“Hoy, en esta cuarta transformación, dejaremos nueve opciones universitarias para nuestros jóvenes y eso me llena de gran alegría”, declaró.

La presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, calificó la obra como la más grande en la historia del municipio y sostuvo que marcará “un antes y un después” para las comunidades de la región.

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