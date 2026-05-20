Después de que Estados Unidos imputó al exmandatario cubano Raúl Castro y lo acusó de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, rechazó estos señalamientos.

A través de sus redes sociales, el diplomático cubano señaló un “guion de un filme de ficción” y acusó “farsa, embuste y fabricación de mentiras”.

Martínez Enríquez declaró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “desvía atención de criminales políticas de Estados Unidos hacia Cuba, pero el pueblo cubano no será engañado por un discurso con acento y pensamiento yanquis como el del Secretario”.

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“Farsa, embuste y fabricación de mentiras. Se comprueba que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer intereses políticos y que no tiene nada de justo o imparcial”, condenó.

“Como un guion de un filme de ficción fabrican mentiras para confirmar que el sistema judicial de Estados Unidos está diseñado para favorecer oscuros y siniestros intereses políticos”, expresó.

Llamó el embajador Eugenio Martínez a defender a la isla y el nombre de Raúl Castro.

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