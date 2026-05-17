El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolla, junto con instituciones científicas nacionales, la carga útil THERMAG-1 (Thermal Magnetic 1), una misión espacial que buscará medir el campo magnético terrestre y relacionarlo con cambios en la temperatura de la atmósfera, mediante un satélite de órbita baja cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027.

El director del proyecto e investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN, Mario Alberto Mendoza Bárcenas, explicó que la misión permitirá cuantificar variables magnéticas para analizar su relación con la dinámica atmosférica y fenómenos climáticos que afectan al planeta.

Detalló que la información obtenida contribuirá, a largo plazo, al diseño de estrategias orientadas a mitigar impactos derivados de fenómenos naturales asociados al cambio climático.

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El proyecto cuenta con la participación de la Agencia Espacial Mexicana y forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país.

THERMAG-1 consiste en una carga útil científica basada en un sensor especializado para medir el campo magnético terrestre en sus tres ejes desde una órbita de aproximadamente 800 kilómetros de altitud.

IPN alista misión espacial para estudiar cambio climático desde órbita baja en 2027. Foto: Especial

La misión contempla además la instalación de una estación terrena en México, en banda X, que permitirá descargar la información captada por el satélite durante su paso sobre territorio nacional.

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El proyecto utilizará un magnetómetro triaxial para estudiar la relación entre el núcleo terrestre, la atmósfera y el clima global, así como para generar datos sobre la salud del campo magnético del planeta, considerado el escudo natural de la Tierra.

Los investigadores también prevén que la misión aporte información útil para analizar la influencia de las nubes, el albedo terrestre y las corrientes oceánicas, con lo que México busca fortalecer su presencia en el ámbito científico internacional.

En el desarrollo de THERMAG-1 participan especialistas del CDA, del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Altamira y de los CECyT 3 y 19 del IPN, además de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Marista de Mérida y la Universidad Veracruzana.

En la integración de la estación terrena colaboran también la Universidad de Colima, el Tecnológico Nacional de México y la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Marina.

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