Mérida, Yuc.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General Dr. Agustín O'Horán, considerado el más grande de Centroamérica y "sin cajas registradoras".

Además, el gobernador Joaquín Díaz Mena firmó con Sheinbaum Pardo el Convenio de Federalización IMSS-Bienestar "con certeza de que cambiará la vida de millones de yucatecos y yucatecas".

Al acusar una privatización en gobiernos pasados, afirmó Sheinbaum que "estamos viviendo una etapa histórica para el sistema nacional de salud" y declaró que con este hospital "abrimos las puertas del derecho a la salud en el estado de Yucatán".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General Dr. Agustín O'Horán en Yucatán (17/05/2026). Foto: Especial

Reconoció a los ingenieros militares por entregar "una obra histórica" con especialistas y tecnología de punta, y garantizó medicamentos gratuitos.

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"Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados. Porque gobernar significa servir, y el pueblo es libre y feliz cuando tiene acceso a la salud, a la educación, a una pensión digna, a medicamentos gratuitos y oportunidades y derechos para salir adelante", declaró.

Entre otras acciones en favor de la salud, destacó que desde agosto de 2025, a través de las Rutas de la Salud, se han distribuido más de 205 millones de piezas de medicamentos en todo el país, y en medicamentos oncológicos se alcanzó 93% de abasto.

Díaz Mena aseguró que con el Hospital Dr. Agustín O'Horán "estamos inaugurando esperanza, una nueva etapa para la atención a la salud de nuestro pueblo", a la par de beneficios para todo el personal médico.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General Dr. Agustín O'Horán en Yucatán (17/05/2026). Foto: Especial

El mandatario estatal indicó que se levanta como el hospital más grande de Centroamérica, "sin cajas registradoras porque todos los servicios serán gratuitos y universales para toda la población". Vamos a garantizar el abasto de medicamentos, agregó al mencionar un acto de "justicia social".

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Alejandro Svarch Perez, director del IMSS-Bienestar, mencionó que inicia una nueva etapa para la salud pública en el sureste de México con este nuevo hospital, que también formará especialistas. Señaló una inversión por 5 mil millones de pesos.

Svarch Pérez celebró la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar con beneficios para pacientes como medicamentos gratuitos y para las personas trabajadoras del sector salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General Dr. Agustín O'Horán en Yucatán (17/05/2026). Foto: Especial

Comenzará el cierre de las cajas de cobro en los hospitales públicos de Yucatán, destacó el titular del IMSS-Bienestar.

El ingeniero residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Melior Marduk Martínez, explicó que se entregó una infraestructura que simboliza "la capacidad del país para construir en grande" con visión, disciplina y compromiso social, con mil 643 empleos directos y mil 250 indirectos.

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La construcción de esta obra inteligente inició en mayo de 2023 y concluyó en marzo de 2026. Una obra compleja, moderna y estratégica, dijo el ingeniero de la Sedena.

"¡Señora presidenta: hoy podemos informar ¡misión cumplida!", expresó.

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