El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro, aseguró que la crisis financiera provocada por Morena en Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las principales amenazas para la economía nacional, debido al endeudamiento creciente y las pérdidas millonarias, además de que evidencia la falta de resultados de la política energética de Morena.

“Por culpa de Morena, Pemex está arrastrando a las finanzas públicas. Lo más grave es que mientras la empresa pierde dinero y aumenta su deuda, el país tampoco crece económicamente y eso termina afectando a millones de familias mexicanas”, denunció el legislador del PRI.

Durante el programa de internet “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el ambientalista Ignacio Loera, el coordinador parlamentario explicó que Pemex reportó pérdidas por 46 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, además de mantener una deuda financiera de largo plazo cercana a 79 mil millones de dólares, más 20 mil 700 millones que le debe a proveedores, es decir casi 100 mil millones de dólares, y una reducción constante en sus reservas petroleras.

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Moreira sostuvo que los malos manejos de Morena han deteriorado Pemex y está generando desconfianza internacional y presiones sobre las finanzas nacionales. Recordó que S&P Global Ratings redujo la perspectiva crediticia de México de estable a negativa y tomó medidas similares con Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversas instituciones financieras.

“El problema es que Morena endeudó al país, no hay crecimiento económico y ahora las calificadoras advierten que México tiene más riesgos. Eso impacta la inversión, el empleo y la estabilidad financiera”, señaló.

El legislador priista indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, las actividades primarias pasaron de crecer 5.5 por ciento a caer 1.4 por ciento; las secundarias de 0.1 a menos 1.1 por ciento; y las terciarias de 0.2 a menos 0.6 por ciento.

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Añadió que mientras el gobierno federal destinará cerca de un billón de pesos a programas sociales, el pago de intereses de la deuda pública alcanzará aproximadamente 1.8 billones de pesos este año.

“Los programas sociales son importantes y deben mantenerse, pero para que sean sostenibles se necesita una economía fuerte. Si Morena sigue destruyendo el crecimiento y endeudando al país, el problema lo van a terminar pagando las familias mexicanas”, advirtió.

Rubén Moreira alertó también sobre el incremento en los precios de productos básicos. Señaló que la papa aumentó 79 por ciento; el jitomate 69.1 por ciento; el chile 47.4 por ciento; el limón 42.9 por ciento; y el frijol 30 por ciento.

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“Las familias sienten cada vez más presión porque el dinero ya no alcanza. Una familia mexicana destina alrededor del 35 por ciento de sus ingresos a la alimentación y el poder adquisitivo sigue deteriorándose”, expresó.

Por su parte, Mario Di Costanzo indicó que durante abril apenas se generaron alrededor de 23 mil empleos formales, una de las cifras más bajas desde la pandemia, reflejo de la desaceleración económica que atraviesa el país.

Finalmente, Rubén Moreira afirmó que la salida de capitales, la venta de CETES por inversionistas extranjeros y la crisis financiera de Pemex son señales de alarma que Morena ha minimizado.

“Por culpa de Morena, Pemex dejó de ser el motor de desarrollo y hoy representa un foco rojo para la economía nacional. México necesita certidumbre, inversión y crecimiento antes de que el deterioro financiero sea irreversible”, concluyó.

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