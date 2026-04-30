Israel interceptó frente a las costas de Grecia más de 20 barcos de una flotilla con ayuda para Gaza y capturó al menos a 211 activistas, informaron los organizadores del convoy.

Hélène Coron, una representante de la sección francesa de la flotilla "Global Sumud", cuyo objetivo es romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, indicó que hubo "211 personas interceptadas"-

Previamente, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores había indicado que el número de personas arrestadas ascendía a 175.

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Coron dijo por videoconferencia que la operación de intercepción tuvo lugar cerca de la isla de Creta, a una distancia "sin precedentes" de Israel.

Once de las personas capturadas eran de nacionalidad francesa, dijo Coron, quien no pudo precisar la nacionalidad de otros detenidos. Sin detallar tampoco un número concreto, el gobierno italiano pidió la liberación de sus ciudadanos retenidos.

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio, lo que ha desembocado en una grave escasez desde el inicio de la guerra en el enclave palestino en octubre de 2023.

Por la noche, la flotilla "Global Sumud", que partió en abril desde costas europeas, había indicado que "al menos 22 de los 58 barcos de la flotilla fueron tomados por asalto por las fuerzas israelíes, en total violación del derecho internacional".

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La flotilla aseguró que sus barcos fueron "cercados ilegalmente" por buques israelíes y que "se perdió el contacto con 11 buques".

Según verificaciones realizadas por la AFP, que se basó en los datos de navegación de los organizadores, los barcos fueron interceptados en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia.

Una treintena de barcos continúan camino de Gaza, la mayoría están ya en aguas territoriales griegas al sur de Creta, según la misma fuente.

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