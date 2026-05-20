Cuautitlán Izcalli, Méx.– En abril del presente año se denunciaron 1 mil 108 robos a negocios en el Estado de México, un promedio de 36.9 casos cada día, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Los datos del SESNSP reflejan una disminución del 8.1% en esta incidencia delictiva a nivel estatal, en comparación con el mismo mes del 2025, cuando fueron denunciados 1 mil 206 casos en todo el territorio mexiquense.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son 4 mil 322 denuncias por robo a negocios las que se han registrado entre enero y abril del 2026, lo que promedia 36 delitos de esta naturaleza por cada día.

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Del total de hechos denunciados por robo a negocios entre enero y abril, el 39.7% fueron cometidos bajo la modalidad de violentos. Es decir, 1 mil 717 fueron atracos con violencia y 2 mil 605 ocurrieron sin violencia, según los datos publicados por el SESNSP al corte del mes de abril del 2026.

Los 20 municipios con mayor número de casos por robo a negocios son: Ecatepec, con 678; seguido de Naucalpan y Toluca, que tuvieron 281 cada uno; en Cuautitlán Izcalli se denunciaron 268 robos; en Tlalnepantla fueron 261; en Nezahualcóyotl, 249 casos; en Tultitlán, 202.

Mientras que en la demarcación de Tecámac fueron 163; Metepec, 150; Zumpango y Chalco con 115 cada uno; Valle de Chalco, 105; Texcoco, 103; Chimalhuacán e Ixtapaluca con 96; Nicolás Romero, 93; La Paz y Coacalco, 90; Atizapán de Zaragoza tuvo 87 y Cuautitlán México con 84 denuncias por robo a negocios.

El robo a negocios está considerado como un daño patrimonial y puede ser cometido sin violencia y con violencia, según las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Y en cuanto al mayor índice de denuncias del ilícito mencionado en la modalidad de violentos, la lista la encabeza Ecatepec con 256, seguido de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, ya que cada uno registró 134 denuncias por robo de negocios de manera violenta, entre enero y abril del 2026.

Después está Toluca con 101; Nezahualcóyotl, 93; Tlalnepantla, 83; Tultitlán, 71; Tecámac tuvo 70; Zumpango, 57; Nicolás Romero, 55; Valle de Chalco, 53; Chimalhuacán, 50; Atizapán de Zaragoza, 48; Chalco, 44; Coacalco, 42; Huehuetoca, 38; La Paz, 28; Cuautitlán México, 25; Texcoco, 22; y también Almoloya de Juárez con 18.

mahc/LL