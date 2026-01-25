Los fondos de cobertura elevaron sus apuestas a favor de una apreciación del peso mexicano, de acuerdo con cifras publicadas el viernes sobre los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Las posiciones netas alcanzaron los 3 mil millones de dólares entre el 14 y 20 de enero, y es el mayor saldo a favor del peso desde la semana que acabó el 11 de junio de 2024.

Los fondos y especuladores apuestan por una apreciación de la divisa mexicana a través de la compra de pesos a una cotización determinada con el objetivo de venderlos a un precio superior a futuro.

El movimiento en Chicago estuvo influenciado principalmente por las tensiones comerciales entre la Unión Americana y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como el optimismo en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), explicó la directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora.

“El peso cuenta con fundamentos para sostener su apreciación frente al dólar en el corto plazo, pero permanece altamente reactivo ante cualquier acontecimiento geopolítico global”, indicó la especialista.

El tipo de cambio despidió el viernes en 17.38 pesos por dólar y se trata del cierre más fuerte que ha tenido la moneda mexicana desde el 31 de mayo de 2024, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.79 pesos en ventanillas de Banamex y significó una baja semanal de 28 centavos.

Estrategas de Banorte calculan que la paridad va a rondar entre 17.20 y 17.50 durante esta semana.

El consenso privado espera que el tipo de cambio acabe 2026 en 18.75, según los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

Sólo la correduría brasileña XP Investments cree que la moneda mexicana ganará más terreno, al pronosticar que despedirá 2026 sobre 17.10 unidades.

Gráfica: Elaboración propia

La Secretaría de Hacienda calcula que la paridad cerrará en 18.90, según los Criterios Generales de Política Económica 2026.

La dependencia reconoce que una fortaleza cambiaria tiene un saldo negativo para las arcas públicas, debido a que Pemex recibe menos ingresos por cada barril de petróleo que exporta a Estados Unidos, lo que reduce la recaudación del gobierno y eclipsa el ahorro en el pago de la deuda externa.