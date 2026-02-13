La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió bajar las “Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición” propuesta conjunta con el Banco de México que buscaba topar el cobro de comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito en el país.

El pasado 27 de octubre, Banxico y la CNBV sometieron a consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) dicho proyecto, con miras a reducir los costos de las operaciones de pago con tarjetas, mejorar las condiciones de los tarjetahabientes e incrementar el número de comercios que aceptan dichos medios pago en el país.

La iniciativa fijaba las tasas de intercambio, esto es, las comisiones que se cobran por el uso de medios de pago, en 0.3% por transacción para operaciones con tarjetas de débito, así como de 0.6% para las de crédito. Actualmente no existe un tope y esas tasas rondan en 1.35% y 0.45%, respectivamente.

“Considerando la relevancia de la propuesta, así como su potencial impacto en el sistema de pagos y en el fomento del uso de las tarjetas como medio de disposición, se ha determinado realizar un análisis exhaustivo y profundo del mercado, a efecto de elaborar un instrumento jurídico que permita obtener las mejores condiciones para los participantes de dicho sistema, y, en consecuencia, beneficiar a los usuarios del mismo", dice la CNBV en un documento publicado este 12 de febrero en la Conamer, con el cual se ordena bajar el anteproyecto.

De manera pública, el documento recibió 46 comentarios por parte de diversos jugadores del sector de pagos en México, mientras que los bancos fueron muy vocales al advertir que una medida de esa magnitud tendría fuertes repercusiones en el mercado mexicano.

“Se trata de un control de precios. En todo caso, estas cuotas deberían negociarse entre emisores y adquirentes. La tasa óptima está muy por encima del 0.3% y 0.6% que se propone, y fijarla de manera permanente tampoco es una buena idea, porque depende de la demanda en cada momento”, afirmó en noviembre pasado el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

La Asociación de Bancos de México ha argumentado que una medida de esta magnitud debe analizarse con detenimiento, además de que su aplicación debe de ser gradual para evitar repercusiones tanto a los jugadores tradicionales como a los nuevos competidores en el segmento fintech.

