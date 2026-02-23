Nueva York. Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca, mientras las fuertes nevadas y los vientos intensos se intensificaban, creando condiciones de visibilidad nula en la populosa región.

La nieve caía a un promedio de 5 a 7.6 centímetros (de 2 a 3 pulgadas) por hora a primera hora del lunes desde Nueva York hasta Massachusetts. Algunas zonas han recibido bastante más de 30 centímetros (1 pie) de nieve desde el domingo, junto con ráfagas de viento de más de 48 km/h (30 mph) y baja visibilidad.

En Nueva York, el Aeropuerto MacArthur de Long Island reportó 57 centímetros (22,5 pulgadas) de nieve hasta la mañana del lunes. Se reportaron unos 46 centímetros (18 pulgadas) en Newark, Nueva Jersey, y unos 38 centímetros (15 pulgadas) cayeron en Central Park, en la ciudad de Nueva York. New London, Connecticut, y North Kingstown, Rhode Island, recibieron ambos 43 centímetros (17 pulgadas) de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional calificó las condiciones de viaje como “casi imposibles”.

Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. Los teléfonos celulares en toda la ciudad de Nueva York recibieron la noche del domingo alertas estridentes que anunciaban una prohibición de desplazamientos no urgentes en todas las calles hasta el mediodía del lunes debido a “peligrosas condiciones de ventisca”. Rhode Island y Nueva Jersey aplicaron restricciones similares.

Más de 5 mil vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados para el lunes, según el sitio web de rastreo FlightAware. La mayoría se cancelaron en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El transporte público se suspendió en algunas zonas. Incluso DoorDash anunció que suspendería las entregas en la ciudad de Nueva York durante la noche.

La tormenta provocó cortes de energía que dejaron a más de 500 mil clientes a oscuras a lo largo de la costa este a primera hora del lunes, incluidos más de 212 mil clientes en Massachusetts y 128 mil clientes en Nueva Jersey, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes a nivel nacional.

Unos 10 mil clientes estaban sin electricidad la mañana del lunes en los suburbios de Long Island. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que las cuadrillas de servicios públicos restablecerán la energía lo antes posible, pero vientos de 80 km/h (50 mph) o más podrían retrasar las acciones.

“Los hombres y mujeres de línea no van a subir ahí para restablecer la energía si tienen que subir a una línea eléctrica. Así que… la gente tiene que entender que lo haremos tan pronto como sea seguro que eso ocurra”, dijo Hochul a PIX11 en Nueva York.

Se declararon emergencias en Nueva York, Philadelphia y otras ciudades, así como en varios estados desde Delaware hasta Massachusetts, mientras las autoridades movilizaban esfuerzos de preparación.

“La combinación de fuertes nevadas y vientos intensos seguirá produciendo condiciones de ventisca a lo largo de la costa noreste”, señaló el servicio meteorológico el lunes. “La visibilidad drásticamente reducida hará que los viajes sean extremadamente peligrosos en estas áreas”.

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta como un “clásico ciclón bomba frente a la costa noreste”. Un ciclón bomba es cuando una tormenta reduce al menos 24 milibares de presión en 24 horas.

