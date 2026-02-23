Washington.— Una tormenta invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos ha obligado a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales, mientras más de 14 mil vuelos se han visto afectados.

Al menos siete estados —Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts— han declarado estado de emergencia por el ciclón bomba que se intensificará la noche del domingo y lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boston calificó de “tormenta potencialmente histórica y destructiva” en una publicación en X.

Se pronostican grandes acumulaciones de nieve que paralicen el transporte. Por ejemplo, se espera hasta 60 centímetros de nieve en la autopista I 95, que conecta la frontera de Canadá con Florida.

En Nueva Inglaterra la acumulación de nieve podría alcanzar los 150 centímetros.

Además de la gran cantidad de nieve, el NWS emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combina vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

Los meteorólogos han advertido sobre 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con bandas de nieve capaces que dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes, instando a los residentes a “evitar todos los viajes no esenciales”.

La mayoría de eventos programados para la noche del domingo, como obras de teatro de Broadway, fueron cancelados. Tampoco habrá clases el lunes en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, entre otras ciudades.