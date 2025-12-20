Philadelphia Eagles amarran segundo título consecutivo en la División Este de la NFC; clasifican a los playoffs de la NFL

Los campeones Philadelphia Eagles vencieron este sábado por 18-29 a los Washington Commanders para amarrar el título de la división Este de la Conferencia Nacional (NFC) y clasificarse a los playoffs de la temporada de la NFL.

Los Eagles suman 10 triunfos y 5 derrotas, con lo que se coronaron monarcas del Este por segundo año consecutivo y tercero en los recientes cuatro años. Washington, con marca de 4-11 en el tercer lugar del sector, ya no tiene posibilidades de clasificar.

Jalen Hurts lució en los controles de Philadelphia con 185 yardas y 2 envíos de anotación.

Los equipos especiales de Commanders comenzaron con intensidad. Provocaron un balón suelto de Will Shipley en el 'kick off' que recuperó Kain Medrano para dejar a Washington dentro de zona roja, posición que la ofensiva solo aprovechó con un gol de campo de 20 yardas de Jake Moody.

Los Eagles respondieron hacia el final del periodo con un envío de Hurts a las diagonales que atrapó DeVonta Smith que dio la vuelta al marcador 3-7.

Lee también NFL: ¿Qué equipos pueden clasificar a los playoffs en la Semana 16?

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders - Foto: AFP

En el segundo cuarto Washington retomó el mando del juego 10-7 antes del descanso, vía un acarreo de Jacory Croskey-Merritt, quien coronó una ofensiva que recorrió 67 yardas en 9 jugadas.

Los monarcas remontaron 10-14 en la reanudación con el segundo pase de anotación de Hurts, ahora hacia Dallas Goedert.

En el último periodo los visitantes se alejaron 10-29 con un acarreo de 12 yardas de Saquon Barkley y otro más de 22 yardas de Tank Bigsby.

Los Commanders tuvieron una reacción tardía gracias al touchdown terrestre de Chris Rodriguez que dejó el marcador 18-29.

Más tarde cerrará la actividad sabatina el partido entre Chicago Bears y Green Bay Packers.

La semana 16 concluirá el lunes cuando los Indianapolis Colts reciban a los San Francisco 49ers.