NFL: ¿Qué equipos pueden clasificar a los playoffs en la Semana 16?

La esperanza resurgió para los Seahawks de Seattle. Su lugar en los playoffs se convirtió en una realidad, después de remontar en tiempo extra ante los Rams de Los Ángeles. Así empezó la Semana 16 en la NFL, acercándose al cierre de la temporada regular que será el domingo, 4 de enero del 2026.
Cabe recordar que los Rams de Los Ángeles y los Broncos de Denver también se encuentran clasificados para la postemporada. Sin embargo, a la par de los Seahawks, hay más equipos que esta semana podrían asegurar su boleto a los playoffs:
AFC
- Buffalo Bills
- New England Patriots
- Jackson Jaguars
- Los Angeles Chargers
NFC
- Philadelphia Eagles
- Chicago Bears
- Green Bay Packers
- San Francisco 49ers
¿Qué equipos ya no tienen oportunidad de clasificar a la postemporada?
- Kansas City Chiefs
- Atlanta Falcons
- Minnesota Vikings
- Miami Dolphins
- Cincinatti Bengals
- Washington Commanders
- New Orleans Saints
- Cleveland Browns
- Arizona Cardinals
- Las Vegas Raiders
- New York Jets
- Tennessee Titans
- New York Giants
