NFL: ¿Cuántos años suman los Dallas Cowboys sin ser campeones?

La última vez que los conquistaron un Super Bowl fue en un lejano 28 de febrero de 1996.

Han pasado 29 años y 10 meses desde aquella postal en la que “La Solitaria Estrella” levantó el trofeo Vince Lombardi ante los Steelers de Pittsburgh. Una larga sequía que podría extenderse, ya que los Vaqueros corren con el peligro de quedarse fuera de la postemporada: sus probabilidades son bajas y no dependen de sí mismos.

A lo largo de su historia, los Vaqueros de Dallas han participado en ocho Super Bowls. De ellos, han conquistado cinco: derrotaron a los Dolphins de Miami, los Broncos de Denver y en dos ocasiones a los Bills de Buffalo. Así como, en la última ocasión, se coronaron en el Super Bowl XXX ante los Steelers de Pittsburgh.

Y desde aquel entonces, se han negado la oportunidad de pelear por la gloria; al punto en el que tampoco han logrado colarse en una final de conferencia, es decir, la antesala del Super Bowl.

Dallas Cowboys en encuentro contra los Minnesota Vikings, durante la Semana 15 de la NFL - Foto: AFP
¿Cuándo será el próximo juego de los Dallas Cowboys en la temporada regular de la NFL?

Domingo, 21 de diciembre

  • Dallas Cowboys vs Los Angeles Chargers | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Semana 16 | Transmisión por la señal de DAZN, ViX Premium y Canal 5.

Dallas Cowboys en encuentro con Minnesota Vikings, durante la Semana 15 de la NFL - Foto: AFP
