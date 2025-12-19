NFL: Los Chiefs de Kansas City podrían tener nuevo estadio

Los Chiefs de Kansas City parecen estar a sólo días de dar un gran paso hacia un traslado al otro lado de la línea estatal, y eventualmente dejar su hogar de toda la vida en el Arrowhead Stadium en Missouri por un nuevo estadio, probablemente cubierto.

El Consejo de Coordinación Legislativa está programado para reunirse el lunes en Topeka, Kansas, donde considerará aprobar bonos STAR que financiarían hasta el 70 por ciento de un proyecto de estadio para ayudar a atraer a la franquicia de la NFL al estado.

Los Chiefs y Reales de Kansas City han jugado durante más de 50 años en estadios contiguos en el condado de Jackson, Missouri. Esos contratos de arrendamiento vencerán en enero de 2031 y las franquicias han estado trabajandoen sus planes futuros.

El destino para los Chiefs es The Legends, centro comercial y área comercial en Kansas City. Hay mucho terreno disponible para un estadio y un distrito comercial de uso mixto, pero también tiene anclas en su lugar, como el Kansas Speedway, el Hollywood Casino y el Children’s Mercy Park, hogar del club de la MLS Sporting Kansas City.

