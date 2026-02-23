Más de 40 millones de personas enfrentan este lunes una nueva gran tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos, donde los gobernadores de ocho estados declararon una situación de emergencia.

Con hasta 90 centímetros de nieve, ráfagas de unos 90 km/h y la visibilidad reducida, la tormenta provocó desde la madrugada la cancelación de vuelos y el corte de electricidad en miles de hogares y negocios de la región, especialmente en la ciudad de Nueva York.

"Según las previsiones actuales, lo peor ya ha pasado", anunció el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una rueda de prensa la tarde del lunes.

Lee también Tormenta paraliza al noreste de EU; declara NY toque de queda

Entre 40 y 50 cm de nieve habían caído sobre la mayor parte de la ciudad y se esperaban entre cuatro y siete (cm) adicionales hasta las 20H00 locales (01H00 GMT), según indicó.

El aeropuerto de Providence, en Rhode Island, registraba el récord de 83 cm de nieve y no se descartaba que los acumulados alcanzaran los 90 cm a lo largo de la tarde.

En Nueva York, la circulación de vehículos no esenciales fue nuevamente autorizada desde el mediodía del lunes, pero los desplazamientos seguían considerándose peligrosos.

La segunda gran nevada en menos de un mes obliga al cierre de escuelas, edificios públicos y transporte en varios estados del noreste. (23/02/26) Foto: AP

Para la tarde, más de 6.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos habían sido cancelados y otros cientos sufrían retrasos, según la web de seguimiento FlightAware. Además, otros dos mil vuelos fueron cancelados para el martes.

Los gobernadores de ocho estados (Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island) declararon por tanto el estado de emergencia.

"Estoy harto"

La segunda gran tormenta invernal que afecta la costa este del país en menos de un mes provocó frustración en parte de la ciudadanía.

"Estoy harto. No quiero ver ni un copo más de nieve", dijo Vincent Greer, residente en Wildwood, Nueva Jersey, mientras retiraba con una pala la nieve acumulada frente a su edificio.

A otros, sin embargo, la nevada les parecía "hermosa". "Tanta nieve, es simplemente preciosa", dijo a la AFP Chris Crowell, de 45 años, en la Grand Central Station de Nueva York.

La nevada provoca cancelaciones masivas de vuelos, cortes eléctricos y la declaración de emergencia. (23/02/26) Foto: AP

El servicio meteorológico nacional también había advertido de un riesgo de inundaciones en ciertas zonas del estado de Nueva York, de Nueva Jersey y de Massachusetts.

Unos 570 mil hogares se encontraban sin electricidad poco antes de las 20H00 GMT, 285 mil de ellos solo en Massachusetts.

"Planifiquen con antelación"

En toda la región, escuelas, servicios municipales, comercios e incluso la sede de Naciones Unidas en Manhattan permanecieron cerrados durante la jornada.

En otros lugares, el transporte público, incluido el tráfico ferroviario, estaba perturbado el lunes. Incluso, en Nueva Jersey fue suspendido totalmente.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Masschusetts, ordenó el lunes el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales.

El fenómeno provoca cierres de escuelas, suspensión del transporte y cortes masivos de luz, mientras autoridades advierten sobre riesgos de inundación. (23/02/26) Foto: AP

"Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras", dijo Wu.

Grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston anunciaron la habilitación de centros de calefacción dedicados para las personas que quedaran atrapadas en la calle por el frío.

Lee también Ciclón bomba paraliza Nueva York; afecta una amplia franja del noreste de EU

Esta tormenta llega poco después de que el este del país recuperara la normalidad tras el paso devastador de otro frente frío que causó más de 100 muertes.

"No tenemos constancia de ningún fallecimiento relacionado con esta tormenta de nieve en las calles de nuestra ciudad ni en los lugares públicos", aseguró el lunes el alcalde de Nueva York.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa