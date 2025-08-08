El servicio de necropsia brindado por Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF) es totalmente gratuito, afirmó su director, Arturo Cervantes.

No hay convenios con agencias funerarias

Además, no existe convenio alguno con agencias funerarias para agilizar los trámites ante el ISPyCF a través de pagos.

Lo anterior, debido a que desde el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses se ha detectado que algunas agencias funerarias piden cuotas a los deudos bajo el argumento de agilizar necropsias, la entrega de certificados de defunción y por los exámenes de laboratorio.

Al director explicó que existen varias causas que pueden retrasar la entrega de un cuerpo a sus familiares y se trata de factores externos al Instituto.

Cervantes afirmó que entre las causas que pueden retrasar la entrega de un cuerpo a sus deudos está que, aproximadamente en el 60 por ciento de los casos, hay errores de escritura en los documentos entregados por la autoridad ministerial al ISPyCF.

Ante estas situaciones se debe corregir la documentación para evitar futuros problemas legales a los deudos.

También se explicó que en estos casos los cuerpos quedan a resguardo del Instituto mientras se corrigen los errores en la documentación.

Además de que lo anterior no quiere decir que no se reciban los cuerpos indicados.

Cervantes aclaró que sólo la autoridad ministerial es quien puede autorizar la entrega de un cuerpo a sus deudos y no el personal del ISPyCF.

Finalmente, el director del ISPyCF explicó que los retrasos por la corrección evitan que los familiares enfrenten un problema legal a futuro cómo podría ser el cobro de una pensión, un seguro o en procesos testamentarios.

"Si nosotros dejáramos pasar estos errores de escritura o redacción, va a repercutir administrativamente y legalmente de manera posterior a la ciudadanía", afirmó Arturo Cervantes.

