La mañana de este jueves se registró un accidente en los carriles centrales de Periférico, a la altura de la colonia Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el conductor y copiloto de una motocicleta perdieron la vida tras impactarse contra un muro de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras los ocupantes de la motocicleta circulaban con dirección al norte, presuntamente a alta velocidad.

Según versiones preliminares, el conductor perdió el control al tomar una curva, lo que provocó que la unidad se estrellara contra el muro y ambos tripulantes salieran proyectados violentamente hacia el pavimento.

Elementos de la policía capitalina, del sector San Ángel, arribaron al lugar para resguardar la zona y solicitar asistencia médica.

Paramédicos de Protección Civil de Álvaro Obregón acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos hombres.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, mientras el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento de los cuerpos.

