Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

La mañana de este jueves se registró un en los carriles centrales de Periférico, a la altura de la colonia Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el conductor y copiloto de una motocicleta perdieron la vida tras impactarse contra un muro de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras los ocupantes de la motocicleta circulaban con dirección al norte, presuntamente a alta velocidad.

Según versiones preliminares, el conductor perdió el control al tomar una curva, lo que provocó que la unidad se estrellara contra el muro y ambos tripulantes salieran proyectados violentamente hacia el pavimento.

Lee también

Dos motociclistas mueren tras estrellarse en Álvaro Obregón; presuntamente el conductor perdió el control en una curva. Foto: Especial
Dos motociclistas mueren tras estrellarse en Álvaro Obregón; presuntamente el conductor perdió el control en una curva. Foto: Especial

Elementos de la , del sector San Ángel, arribaron al lugar para resguardar la zona y solicitar asistencia médica.

Paramédicos de Protección Civil de Álvaro Obregón acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos hombres.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, mientras el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento de los cuerpos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses