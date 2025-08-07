Cuautitlán Izcalli, Mex.— La Junta Local de Caminos del Estado de México comenzó con labores de fresado sobre los carriles centrales del Periférico, en un tramo que cruza por el municipio de Cuautitlán Izcalli, como parte de trabajos de bacheo y reencarpetamiento.

Las maniobras las realizan a partir de las 21:00 horas para atender los carriles centrales que van del kilómetro 18+620 al kilómetro 18+770, con dirección a la Ciudad de México, el cual se ubica frente a la plaza comercial Arco Norte.

Trabajadores de la Junta Local de Caminos intervinieron la vialidad desde la noche del martes con labores de fresado —retiro de la carpeta asfáltica—, por lo que fue cerrado el paso de vehículos para desviarlos por los carriles laterales.

El área mexiquense también comenzó este miércoles con labores de bacheo en la avenida Circunvalación, en conjunto con el municipio de Tepotzotlán. El tramo que se interviene va de la zona de Puente Grande hacia la carretera Tepotzotlán-Arcos del Sitio.