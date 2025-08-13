La fuerte lluvia registrada la tarde de este miércoles en Tlalnepantla provocó la caída de un anuncio espectacular en la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Benito Juárez, frente a las oficinas del Ministerio Público.

La estructura, de aproximadamente seis metros de largo por cinco de alto, colapsó sobre un vehículo Nissan Kicks blanco y causó daños menores a la caja de un camión de carga.

Autoridades municipales informaron que no hubo personas lesionadas. El conductor del vehículo fue atendido por paramédicos quienes descartaron lesiones.

Lee también: Sentencian a 10 años por extorsión a ex-director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex; sería integrante de La Familia Michoacana

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos acordonaron el área. Foto: Especial.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos acordonaron el área, mientras personal de Tránsito Municipal realizó labores para agilizar la circulación.

Policías estatales también participaron en las acciones para resguardar la zona y prevenir nuevos incidentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr