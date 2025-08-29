Toluca, Méx.- El equipos de Protección Civil y Bomberos Toluca y diversos cuerpos de emergencia, atendieron un accidente automovilístico con al menos 12 vehículos involucrados en el Libramiento Ruta de la Independencia, a la altura de San Diego Linares Autopan.

#AlertaVial 🎴| || Carambola registrada en el Libramiento Bicentenario a la altura de San Diego Linares Autopan, #Toluca en dirección al municipio de #Temoaya.



De acuerdo con reportes preeliminares un tráiler se quedó sin frenos e impactó a 12 vehículos, Protección Civil del… pic.twitter.com/KVZ5IJ71Qz — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) August 29, 2025

Protección Civil del Estado de México reporta 12 personas lesionadas que fueron trasladadas por tierra y una más por vía aérea a través del Grupo Relámpagos.

Se recomienda evitar esta ruta en tanto se restablece la circulación.

🚁🚨 Atendimos mediante ambulancia aérea de primer contacto a una paciente con trauma cerrado de tórax tras un accidente automovilístico en el libramiento nororiente de Toluca.



Fue trasladada de inmediato al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”.🏥⚕️ pic.twitter.com/vCLXvy41BC — Grupo Relámpagos (@GrupoRelampagos) August 29, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr