Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Toluca, Méx.- El equipos de Protección Civil y Bomberos Toluca y diversos cuerpos de emergencia, atendieron uncon al menos 12 vehículos involucrados en el , a la altura de San Diego Linares Autopan.

Protección Civil del Estado de México reporta que fueron trasladadas por tierra y una más por vía aérea a través del Grupo Relámpagos.

Se recomienda evitar esta ruta en tanto se restablece la circulación.

