Toluca, Méx.- El equipos de Protección Civil y Bomberos Toluca y diversos cuerpos de emergencia, atendieron un accidente automovilístico con al menos 12 vehículos involucrados en el Libramiento Ruta de la Independencia, a la altura de San Diego Linares Autopan.
Protección Civil del Estado de México reporta 12 personas lesionadas que fueron trasladadas por tierra y una más por vía aérea a través del Grupo Relámpagos.
Se recomienda evitar esta ruta en tanto se restablece la circulación.
