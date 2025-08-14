Naucalpan, Méx.— Los servicios por accidentes viales se incrementan 20% durante temporada de lluvias, informó Alfonso Salas Lomelí, coordinador general de la Cruz Roja Mexicana Delegación Estado de México.

Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec son los municipios que concentran la mayor parte de los casos, debido a la combinación de vialidades saturadas, pavimento mojado y exceso de velocidad.

“Son los municipios urbanizados, con gran actividad vehicular, donde se eleva el riesgo de incidentes”, explicó.

Salas Lomelí detalló que el mayor número de accidentes son por personas del sexo masculino.

El coordinador de la Cruz Roja en la entidad mexiquense llamó a los automovilistas a reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y revisar las condiciones mecánicas de sus unidades, especialmente frenos y llantas, durante los días de lluvia.