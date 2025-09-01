Más Información
"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"
Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa
Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga
A 230 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 240 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, se formó la depresión tropical Doce-E.
¿Qué estados se verán afectados por la depresión tropical Doce-E?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho fenómeno meteorólogico causará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm) en costas de Colima, Michocacán y Jalisco, y en Guerrero precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 milímetros).
Además, estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo, oleaje elevado, de 2 a 3 metros (m) de altura y rachas de viento fuertes, de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h).
Lee también Siguen labores tras lluvias en Atlamaya en Álvaro Obregón; 80 trabajadores retiran lodo y apoyan a vecinos afectados
Debido a las diferentes afectaciones que pueden presentarse, como encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y deslaves, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exhorta a las y los habitantes estar al pendiente de sus avisos, y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y obedecer indicaciones de Protección Civil.
dft/rmlgv