A menos de un día de las lluvias torrenciales que afectaron 10 viviendas y 8 automóviles en la colonia Atlamaya, alcaldía Álvaro Obregón, personal de la demarcación y del Gobierno de la Ciudad de México continúan brindando apoyo a los vecinos de esta privada.

Según personal de la Segiagua, se trata de un total de 80 trabajadores que ofrecen apoyo, entre la demarcación y el Gobierno local.

Con ayuda de dos camiones de basura, personal de la demarcación recoge con palas el lodo que se encuentra en la calle de Río San Ángel, el cual se brotó entre la tierra y la lluvia de la tarde noche de este domingo.

Luego, lo depositan en el camión de basura. Además, limpian con máquinas de agua a presión los restos de tierra que aún permanecen entre el empedrado, a fin de que los colonos no sufran alguna caída por el piso que continúa resbaloso.

Asimismo, personal de Álvaro Obregón se acerca a cada una de las viviendas para ofrecer apoyo a los vecinos, entre agua limpia y manos para continuar retirando las pertenencias que continúan mojadas en la planta baja de sus viviendas.

"Están trabajando muy bien, nos han ofrecido su ayuda desde el primer momento, aquí están al pie del cañón y no se van", dijo Beatriz Ortega, presidenta de la colonia Atlamaya.

Por su parte, personal de la Segiagua continúa desazolvando la calle.

El edil, Javier López Casarín, afirmó que la tarde noche de este domingo cayeron cinco millones de metros cúbicos de agua, de los cuales dos de ellos fueron en la alcaldía Álvaro Obregón. Esto provocó que 10 viviendas se afectaran y 8 automóviles se echaran a perder; además del drenaje de Río San Ángel colapsado.

