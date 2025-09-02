Más Información

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo

La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Sujetos armados irrumpieron la madrugada de este martes en la panadería El Pichón, en el centro de la y acribillaron a seis personas, además, otra resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital.

La panadería, un negocio familiar reconocido en Colima, confirmó lo ocurrido mediante sus redes sociales, donde publicó un comunicado lamentando los hechos y llamando a la empatía.

“A nuestros clientes y amigos, les agradecemos su preocupación y sus muestras de cariño y les pedimos humanidad y empatía ante esta terrible situación. En consecuencia, nuestra producción también ha sido afectada y el día de hoy no podremos entregar sus pedidos como normalmente lo hacemos en sus casas y negocios”, explicó el negocio.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las fuerzas armadas y del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) apoyan con seguimiento a las labores de investigación realizadas por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en este caso.

Según el reporte oficial, los agresores irrumpieron en el local comercial y accionaron armas de fuego directamente contra quienes estaban dentro; elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron los primeros en llegar tras recibir el reporte.

Las autoridades indicaron que se implementó un operativo que incluyó acciones de gabinete y en campo, y el despliegue de diversas unidades, con el objetivo de dar con las personas responsables de los hechos, pero hasta ahora no hay resultados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses