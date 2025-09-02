El mes de septiembre en Tabasco inició con una jornada violenta en la que se reportaron una persona muerta, una más herida, asaltos a comercios, presencia de ponchallantas, narcomensajes, así como la quema vehículos, en diferentes zonas de la capital tabasqueña.

Las autoridades policiacas informaron que, cerca de las 14:00 horas, tras un ataque a balazos contra dos hombres en la ranchería González Primera sección, uno perdió la vida, mientras que el otro resultó herido.

De manera simultánea, en la calle Biólogos, de la colonia Gaviotas Sur sujetos a bordo de una motocicleta dispararon sus armas de fuego contra dos vehículos, dejando solo daños materiales y en esta misma calle, se reportó el asalto a una abarrotera.

Mientras que, en el sector Coquitos de la colonia Gaviotas Sur, otra abarrotera fue asaltada, sobre la carretera a Torno Largo.

Foto: Especial

La tarde de ayer lunes se registró también en la colonia El Espejo 1, el atraco de una carnicería por parte de individuos que portaban armas punzocortantes y después huyeron en una motocicleta.

Las autoridades informaron además que, dos hombres incendiaron una camioneta sobre la carretera Villahermosa – Teapa a la altura del kilómetro 23, en la entrada al fraccionamiento Villa el Cielo y una más en Infonavit Ciudad Industrial.

De igual forma, usuarios de redes sociales reportaron la presencia de ponchallantas en las carreteras Villahermosa – Cárdenas; en la carretera principal de la ranchería Boquerón y en tres puntos diferentes de la carretera Villahermosa – Frontera, con un saldo de 20 vehículos afectados.

Además, la Secretaría de Seguridad reportó cartulinas con mensajes de amenaza, en sitios como en la terminal de combis de Las Mercedes y otra más en Boquerón, aunque en redes circularon fotografías de otras cartulinas, sin precisar su ubicación, pero todas con el mismo mensaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL