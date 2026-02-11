Las organizaciones Sostenibilidad Global, CalSTART y The Climate Group anunciaron el lanzamiento conjunto del Playground de Electromovilidad, con la finalidad de reducir la incertidumbre individual y acelerar la construcción del sistema de electromovilidad en México.

De acuerdo con la Dra. Isabel Studer, Presidenta de Sostenibilidad Global, mencionó que “la electromovilidad no se frena por falta de convicción, sino por exceso de riesgo individual. El Playground existe para apoyar a las empresas líderes en la coordinación de esa transición y en la conversión de decisiones aisladas en una estrategia colectiva”.

Además, se lanzará una iniciativa de The Climate Group, EV100, tiene como objetivo la transición a vehículos de cero emisiones en flotas corporativas, con plazos claros entre 2030 y 2040, según el mercado y segmento vehicular.

Mientras tanto, el Global MoU, impulsado por CalSTART, busca alcanzar que el 100% de las ventas de vehículos medianos y pesados sean de cero emisiones para 2040, incluyendo una meta intermedia de 30% de ventas de estos vehículos para 2030.

Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

¿Qué es Playground?

La creación de Playground para el transporte mediano y pesado, es una plataforma de aprendizaje para que las empresas tomen mejores decisiones respeto a la electromovilidad en México.

Fue diseñada para ser una infraestructura de aprendizaje práctico orientada a la toma de decisiones para transformar experiencias reales de empresas en conocimiento compartido en cuenta a la electromovilidad.

Por lo que con la plataforma se busca pasar del compromiso a la acción coordinada, reduciendo el riesgo tanto para quienes ya lideran como para quienes están listos para seguir.

