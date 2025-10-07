Mérida, Yucatán.- La alcaldesa meridana Cecilia Patrón Laviada (PAN) puso en marcha la plataforma "Mérida Campus Digital" para que las niñas y niños, adolescentes y adultos desarrollen sus habilidades de lectura y aprendizaje en línea, las 24 horas los siete días de la semana.

Este servicio es gratuito y fue creado por el ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Bienestar, y su diseño es para que los meridanos utilicen las modernas herramientas desde cualquier lugar y en el momento que mejor se adapte a sus necesidades.

“Sabemos que hoy el acceso a la información, la tecnología y la innovación es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Queremos que todas y todos tengan herramientas reales para salir adelante, y el Campus Digital es una puerta abierta al conocimiento sin barreras de tiempo, espacio ni costo”, aseguró.

¿Cómo acceder a "Mérida Campuso Digital"?

Dijo que la plataforma a la que se puede acceder, a través de www.merida.gob.mx/meridacampusdigital, ofrece una amplia gama de recursos: videotutoriales, lecturas temáticas, ejercicios prácticos y evaluaciones que permiten a las y los usuarios avanzar a su propio ritmo, mencionó la alcaldesa.

Acompañada de Flora Zapata Mendiolea, coordinadora general de Justicia Social y Desarrollo Humano, y Jesús Pérez Ballote, director de Bienestar Humano, la presidenta municipal explicó que además las rutas de aprendizaje están organizadas por niveles y objetivos, para que cada usuario encuentre el camino que mejor se adapte a su etapa de vida o meta personal.

¿Qué puedes aprender en "Mérida Campuso Digital"?

Entre los principales programas que ofrece el Campus Digital se encuentran: La Academia Digital de Inglés Municipal con módulos para niñas, niños, adolescentes y estudiantes, por semestres: la idea es fortalecer las habilidades en inglés y ampliar las oportunidades laborales y profesionales.

Reforzar es otro programa dirigido para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, enfocado en mejorar el desempeño académico con explicaciones claras y ejercicios prácticos.

Come Libros es un programa creativo para fomentar el gusto por la lectura y enseñar a los niños a desarrollar sus talentos con un taller de escritura creativa ayudando a que puedan escribir sus propios cuentos; finalmente el Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes ofrece en esta plataforma recetas fáciles y consejos prácticos para mejorar los hábitos alimenticios en casa.

“Aquí no solo se trata de aprender, se trata de transformar vidas. Queremos que cada meridano y meridana se sienta acompañado en su camino de crecimiento personal y académico. Esta plataforma es para ti, para tu familia y para el futuro de nuestra ciudad”, especificó la alcaldesa Patrón Laviada.

¿Se paga por usar "Mérida Campuso Digital"?

El acceso al Campus Digital es completamente gratuito, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que lo convierte en una herramienta útil para combatir la desigualdad educativa y promover el desarrollo humano desde una perspectiva incluyente.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento de Mérida refrenda su compromiso de poner la tecnología al servicio del bien común, promoviendo una ciudad con más oportunidades para todas y todos.

