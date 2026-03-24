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Bangkok.- El presidente de , Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la , que afecta especialmente a las naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.

Marcos Jr. firmó una orden ejecutiva aludiendo al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país", recogió la cadena ABS-CBN, por la que se constituye un comité para tomar medidas de protección.

“El secretario de Energía ha determinado que las circunstancias mencionadas suponen un peligro inminente de un nivel críticamente bajo de suministro energético y que son necesarias medidas urgentes para garantizar la estabilidad y suficiencia del suministro del país”, señala la orden.

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La declaración de un estado de emergencia energética nacional "permitirá al gobierno aplicar medidas coordinadas y adaptadas para hacer frente a los riesgos derivados de las perturbaciones en el suministro energético global”, añade.

La orden no especifica si el gobierno impondrá un tope a los precios de los productos petrolíferos, pero, según la ley, el presidente de Filipinas puede eludir varios procedimientos para controlar los precios o acelerar la adquisición de determinadas materias primas en estas circunstancias.

El fin de semana, Filipinas ya autorizó de manera temporal y parcial el uso en el transporte y la industria de productos petrolíferos de estándar Euro II, más contaminantes, como medida de contingencia en medio de la crisis de suministro energético.

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Trump suspende ataques a infraestructura energética de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el lunes aplazar cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes, tras haber dado un ultimátum de 48 horas a Irán con realizar este tipo de ofensiva si no reabría el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

El bloqueo de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula en torno al 20% del petróleo y el gas natural licuado mundiales, por parte de Teherán, que controla su ribera norte, es uno de los focos de tensión en la guerra de EU e Israel contra el país persa.

El precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo volvió a superar este martes los 100 dólares.

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