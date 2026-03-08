Liga MX: Tigres vs Monterrey - Clásico Regio - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

Más Información

América se lleva los mejores MEMES, tras triunfar ante Querétaro; así festeja la afición

Cruz Azul se aprovecha de un vulnerable Atlético San Luis y le pasa por encima para seguir como superlíder

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

Resultado Liga MX: América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha

Los Tigres y el Monterrey protagonizan una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos de mayor rivalidad en el futbol mexicano.

El equipo felino recibe a los Rayados en el estadio BBVA, en un duelo directo por los lugares que otorgan boletos a la Liguilla.

Ambos clubes se encuentran peleando por colocarse entre los ocho mejores del , por lo que este encuentro es más que importante.

De momento, el conjunto de Guido Pizarro está en la novena posición de la tabla general, con 13 puntos y una diferencia de goles de +4.

Mientras que la Pandilla está un escalón por encima, es decir, ocupa el octavo sitio, con la misma cantidad de unidades, pero con una mejor diferencia de goles (+5).

Por tal motivo, este compromiso de la Jornada 10 es fundamental para los dos y sus aspiraciones de estar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El equipo auriazul llega a este encuentro tras haber perdido (3-1), de manera sorpresiva, con el Puebla en la pasada fecha.

Por su parte, el albiazul le pasó por encima (4-0) al Querétaro a media semana, en la jornada doble.

Cabe resaltar que los Tigres suman dos Clásicos Regios sin perder con el Monterrey, con una victoria y un empate.

Además, en El Volcán suele hacerse fuerte cada vez que recibe a su acérrimo rival, ya que apenas ha perdido en dos ocasiones, en los últimos 10 enfrentamientos de .

Con saldo de cinco triunfos y tres empates, los felinos cuentan con un historial favorable en los duelos contra los Rayados. En casa, impone respeto y esta noche tratará de demostrarlo una vez más.

Cabe resaltar que el partido entre los Tigres y el Monterrey será transmitido a través de las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX One, por lo que las aficiones auriazul y albiazul podrán disfrutar de una nueva edición del Clásico Regio.

Sigue aquí el minuto a minuto del Tigres vs Monterrey

Universal Deportes 07:55 PM

Liga MX: Tigres vs Monterrey - Clásico Regio - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

