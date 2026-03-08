Liga MX: Tigres vs Monterrey - Clásico Regio - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

Los Tigres y el Monterrey protagonizan una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos de mayor rivalidad en el futbol mexicano.

El equipo felino recibe a los Rayados en el estadio BBVA, en un duelo directo por los lugares que otorgan boletos a la Liguilla.

Ambos clubes se encuentran peleando por colocarse entre los ocho mejores del Clausura 2026, por lo que este encuentro es más que importante.

De momento, el conjunto de Guido Pizarro está en la novena posición de la tabla general, con 13 puntos y una diferencia de goles de +4.

Mientras que la Pandilla está un escalón por encima, es decir, ocupa el octavo sitio, con la misma cantidad de unidades, pero con una mejor diferencia de goles (+5).

Por tal motivo, este compromiso de la Jornada 10 es fundamental para los dos y sus aspiraciones de estar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El equipo auriazul llega a este encuentro tras haber perdido (3-1), de manera sorpresiva, con el Puebla en la pasada fecha.

Por su parte, el albiazul le pasó por encima (4-0) al Querétaro a media semana, en la jornada doble.

Cabe resaltar que los Tigres suman dos Clásicos Regios sin perder con el Monterrey, con una victoria y un empate.

Además, en El Volcán suele hacerse fuerte cada vez que recibe a su acérrimo rival, ya que apenas ha perdido en dos ocasiones, en los últimos 10 enfrentamientos de Liga MX.

Con saldo de cinco triunfos y tres empates, los felinos cuentan con un historial favorable en los duelos contra los Rayados. En casa, impone respeto y esta noche tratará de demostrarlo una vez más.

Cabe resaltar que el partido entre los Tigres y el Monterrey será transmitido a través de las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX One, por lo que las aficiones auriazul y albiazul podrán disfrutar de una nueva edición del Clásico Regio.

Sigue aquí el minuto a minuto del Tigres vs Monterrey